Elever jagter nye lægemidler

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums elever er med i en konkurrence om at udvikle nye lægemidler

Af Peter Kenworthy

Sammen med 1600 andre unge fra hele landet, deltager elever fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium i Drughunters, der er en naturvidenskabelig konkurrence blandt gymnasieelever arrangeret af medicinalvirksomheden Lundbeck. Målet er at udvikle fremtidens lægemidler inden for hjerneforskning, og eleverne skal præsentere deres projekt ved en finale den 26. april.

Konkurrencen tager udgangspunkt i nutidens lægemiddeludvikling og giver eleverne mulighed for at arbejde med problemstillinger inden for sygdomme i centralnervesystemet.

Konkurrencen blev kickstartet i starten af december og eleverne har herefter fire måneder til at udarbejde en videnskabelig plakat, en såkaldt poster, som led i deres undervisning i fagene kemi, biologi og bioteknologi.

På den store finaledag i Lundbecks hovedkvarter i Valby den 26. april 2019, vil elevernes posters blive bedømt af en dommerkomite og vinderne af årets Drughunters blive kåret.