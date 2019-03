En husmor bliver fodboldtræner

Pernilla August ved en skillevej i ”Britt-Marie var her”. Foto: SF Studios

Svensk-film og foredrag om Olsen-Banden i Bibliografen

Af Jan Løfberg

I ”Britt-Marie var her” må den 63-årige husmor genoverveje sine valg, da hendes mand er hende utro og deres ægteskab gennem 40 år går i stykker.

Det, der begynder som en stor livskrise, udvikler sig hurtigt til det bedste, der nogensinde er sket for den pertentlige dame. Hun ender nemlig som fritidshjemsleder og(!) fodboldtræner i den lille flække, Borg, hvor hendes møde med de lokale overbeviser hende om, at livet er mere end vaskemiddel og madlavning.

”Britt-Marie var her” er baseret på romanen af Fredrik Backman, der også skrev ”En mand der hedder Ove”, og filmen har premiere i Bibliografen torsdag 14. marts.

Om Olsen-Banden

I den kommende uge er der også en vaskeægte klassiker på programmet. ”Olsen-Banden ser rødt” rammer Bibliografen med et bogstaveligt brag søndag 17. marts, hvor ekspert Christian Monggaard indleder filmen med et medrivende foredrag. Efter foredraget blændes op for filmen; ja, den med ”Det Kongelige Teater” hvor Børge skal giftes og Olsen-banden skal skaffe penge til den lykkelige begivenhed. Onsdag 20. marts er der igen dokumentarfilm i Bibliografen, denne gang med ”CPH:DOX – Ferrante Fever” der forsøger at kaste lys på det storsælgende fænomen bag navnet.

Den italienske forfatter Elena Ferrante har med sine stort anlagte romaner om to veninders liv i Napoli vundet kritikernes hjerter, og hendes ord resonerer dybt hos millioner af læsere verden over. At ”Ferrante Fever” også er fuld af spændende og dybdegående interviews gør kun læselysten endnu større, og selvfølgelig serverer Bibliografen da også et glas italiensk rødvin til lejligheden.