Pia Skou (yderst tv.) var en kompetent guide, da Gladsaxe Lokalhistoriske Forening blev vist rundt på Novozymes. Foto: Flemming Bruun.

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening var på besøg på Novozymes

Af Jan Løfberg

Novozymes er en af giganterne blandt virksomheder i Gladsaxe Kommune. Udskilt i 2000 fra modervirksomheden Novo Nordisk, der som bekendt også har adresse i kommunen. Side om side ligger begge virksomheders bygninger i Bagsværd. Men skønt Novozymes stadig er ”teenager”, så har virksomheden afdelinger i Nordamerika, Asien, Oceanien, Latinamerika og andre europæiske lande. I alt er over 6.000 medarbejdere tilknyttet Novozymes.

Medlemmerne af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening fik mulighed for at få et indblik i enzymernes verden. To hold à 30 personer besøgte virksomheden, hvor byrådsmedlem Pia Skou (V) var en kompetent vært for foreningens medlemmer.

Rundvisning

Pia Skou startede i Novo Nordisk i 1989 og fortsatte siden I Novozymes, så hun kan om nogen virksomheders historie, som hun gennemgik med humoristiske vinkler for forsamlingen, der både nød kaffe og kage.

Herefter blev forsamlingen vist rundt på Novozymes – opdelt i to grupper. Nogle blev iført 3D-briller og fik på den måde et indblik i, hvordan Novozymes højt specialiserede medarbejdere ”klipper” og ”klistrer”, når de arbejder med enzymerne. Kemiingeniør Esben Friis kunne fortælle om de bitte-bitte små molekyler, som man arbejdede med, og som ikke kan beskues med det blotte øje.

I laboratorierne fik gæsterne en del at vide om enzymernes indvirkning på for eksempel pletter på tøjet. Hvordan enzymerne opløser og fjerner pletterne. Molekylær biolog Robert Hoffmann demonstrerede de mange forskellige muligheder.

Ny bakterie

De besøgende spurgte ind til det meget store eksperiment, som Novozymes fornylig gennemførte med 25.000 folkeskoleelever. Pia Skou fortalte, at der ved eksperimentet blev fundet 10 nye bakterier, som man ikke kendte før. Bagsværd Kostskole var en af de skoler, som fandt en uopdaget bakterie. Normalt navngives nye bakterier efter, hvor de er fundet. Det skal Novozymes tale med Bagsværd kostskole om. I så fald kommer den nye bakterie til at hedde Lactobacillus Bagsværdgensis.