Familiefejde og dokumentarer

Soarsie Ronan i titelrollen i ”Maria Stuart, Dronning af Skotland”. Foto: UIP.

Dronningdrama og dokumentarfestival i den kommende uge i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

”Maria Stuart, Dronningen af Skotland” fortæller historien om den karismatiske Maria Stuart, der blev dronning af Frankrig som 16-årig og enke som 18-årig. Kort efter valgte hun at vende hjem til Skotland for at gøre krav på tronen; en trone der var besat af Elizabeth den 1. Maria og Elizabeth er kvindelige regenter i en verden styret af mænd, men Maria er fast besluttet på at regere som mere end galionsfigur og gør hævd på den engelske trone. Herefter følger forræderi, oprør og sammensværgelser der vil ændre historiens gang for altid.

”Mary Stuart, Dronning af Skotland” har premiere i Bibliografen mandag 25. marts.

Bibliografen har i samarbejde med CPH:DOX udvalgt nogle af årets bedste dokumentarfilm og viser dem over den kommende uge. Allerede onsdag 20. marts vises ”Ferrante Fever” om den legendariske italienske forfatter. I caféen tilbyder Bibliografen et glas italiensk vin, før filmen indledes af en live-transmitteret debat fra Den Sorte Diamant.

Mandag 25. marts fortsætter programmet med “Kirsebæreventyret”. Et iværksættereventyr fra idé til big business med indledning og smagsprøver på lakrids og chokolade ved de to lokale iværksættere Morten Kornbech fra Bagsværd Lakrids og Mark Hermann fra MarkHermannChocolate.

Dokumentartemaet slutter torsdag 28. marts med ”The Man Who Played With Fire” om forfatteren Stig Larsson, der var både journalist og detektiv ved siden af forfatterkarrieren. Aftenen indledes med servering af øl i caféen, før filmen indledes med en live-transmitteret debat fra Bremen Teater. jll