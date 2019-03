Fik sine vielsesringe tilbage efter 30 år

Da æsken blev åbnet, lå et sæt vielsesringe i den. Foto: Søborg Kirke.

Søborg Kirke havde en lille æske liggende i en boks i 30 år uden nogen rigtig vidste hvorfor, men pludselig ringede en mand, som viste sig at være ejermanden

Af Jan Løfberg

– Hej, jeg hedder Jan. For 30 år siden skulle jeg have været gift i Søborg Kirke. Jeg aflyste brylluppet en uges tid inden, og nu er jeg kommet til at tænke på, hvad der blev af vielsesringene?

Sådan lød det, da telefonen ringede på Søborg Kirkes kirkekontor en fredag i begyndelsen af det nye år.

30 år tidligere – i 1989 – arbejdede Jan i en fiskebutik, hvor Søborg Kirkes daværende præst Karen Helgason ofte handlede. Jan fortalte Karen, at han gik med bryllupstanker, og at brylluppet skulle stå i Søborg Kirke. De to blev derfor enige om, at hun kan passe på ringene i stedet for, at han selv havde dem i lommen.

Da Jan aflyste brylluppet, tænkte han ikke på ringene, men det har han ofte gjort siden. Særligt når han fra tid til anden kørte forbi kirken på sin vej, sendte han vielsesringene en tanke og spekulerede på, hvad der mon var blevet af dem. Men det hele blev ved tanken, indtil han ringede kirken op.

Æsken i boksen

Da Jan ringede, sad kordegn Martin Juul måbende med telefonrøret i hånden. Han var ikke ansat i Søborg Kirke for 30 år siden. Det var hans forgænger heller ikke, og præst Karen Helgason døde i 2014. Hvem kunne mon vide, hvor vielsesringene var blevet af?

Martin lovede Jan at undersøge sagen og lagde på. Og så slog det ham. I boksen på kontoret er der en bakke med nøgler og en lille brun æske. Det skulle vel aldrig være æsken med Jans vielsesringe?

Da Martin åbner æsken, ligger der ganske rigtigt en stor og en lille guldring. I den lille står der ”Jan” og en dato i 1989. Martin ringer tilbage til Jan og fortæller, at han har fundet ringene. Men for at være helt sikker skal han lige høre, hvad kvinden, som Jan ikke blev gift med, hed. – Sanne, lyder svaret – og ganske rigtigt. Der står ”Sanne” i ringen.

Hvorfor nu?

Jan kom forbi Søborg Kirke for at hente ringene, men stadig var et spørgsmål ubesvaret.

– Hvorfor er det først nu efter 30 år, at han ringer og spørger til vielsesringene?

Sagen er den, at Jan blev farfar i 2018 og skal være det igen i år. Derfor kom han til at tænke på vielsesringene og på at få dem omsmeltet til gaver til børnebørnene.

Så efter 30 år fik Jan sine vielsesringe tilbage. Desværre ved vi ikke, hvordan ringenes færd var, fra Karen Helgason fik dem i hånden i fiskebutikken, og til Martin Juul fandt dem i boksen.

I Søborg Kirke er der tit snak om at rydde op og rydde ud – for hvem skal bruge de ting, kirken har liggende, og som måske er 10-20 år gamle?

Lige i denne historie var det godt, at ingen havde tænkt på at rydde op i lige netop skuffen med den lille æske, som lå og ventede på, at Jan ringede og spurgte efter dem.