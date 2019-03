Flødekager og medlemsfremgang

Simon Dyngbo (stående med papir i hånden) fortæller om året der gik til årsmødet i Kvickly Buddinge, mens varehuschef Kenneth Mattsson (stående) holder sig klar. Foto: Kaj Bonne.

Kvickly Buddinge holdt årsmøde

Af Peter Kenworthy

20.495 medlemmer har den medlemsstyrede butik Kvickly Buddinge – en stigning på 300 i forhold til sidste år. Dermed er butikken Danmarks største Kvickly målt på medlemmer.

376 af dem var mødt op til årsmøde i en propfuld kantine på Gladsaxe Gymnasium.

Varehuschef Kenneth Mattsson fortalte forsamlingen, at der især havde været en stor vækst i salget af økologiske varer og især af flødekager i det seneste år.

– Vi solgte 55.000 flødekager sidste år. En fremgang på 16.600. Mine to konditorer er rigtigt trætte af at lave flødekager, sagde han med et smil.

Selvscanning og økologi

Inden for det næste år vil Kvickly Buddinge blandt andet indføre et par selvscanningskasser og fortsætte satsningen på økologi.

Og så vil Coop generelt lancere en strategi, hvor tusindvis af emballager af plast, metal og glas udskiftes med pap, papir og bioplast, tilføjede formand for butiksbestyrelsen i Kvickly Buddinge, Simon Dyngbo, i sin beretning.

– Vi er stolte af, at være bannerførere for ansvarlighed, sagde han.

Efter den formelle del af arrangementet var der platter med smørrebrød og Lene Siel sang op til dans.