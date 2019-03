Forårsfornemmelser får os op på cyklen

SPONSORERET INDHOLD: Selvom Danmark er en cykelnation, er der ikke altid lige populært at finde jernhesten frem. Over vinteren opbevarer flere deres cykel i kælderen, for igen at finde den frem til foråret.

Forårsfornemmelserne er netop hvad Danmark rammes af i denne tid, der betyder at cykelmekanikerne igen må i gang med de mange tusinde klargøringstjek, for at gøre cyklen klar til landevejen.

Den danske cykelkultur er svært at gøre efter

I Danmark har vi en fantastisk cykelkultur, hvor infrastrukturen er i top. Det er svært at gøre kunsten efter i udlandet, selvom man ihærdigt forsøger. Der findes ikke mange steder som Danmark. Vi er vilde med cykling, og bruges ofte som pæglemærke i udlandet. Dette er vi ganske vidst stolte over, eftersom det også har en positiv indflydelse på den grønne tankegang, og generel sundhed.

Hurtig frem på cykelstierne

I 2018 fik elcyklerne rigtig fat på det danske marked. Det var især de populære speed pedelecs, der fik manges interesse. Det hjalp naturligvis også, at både DR (Danmarks radio) og TV2 havde nyhedsindslag omkring modellerne. Debatten gik på, om modellerne simpelthen ville være for farlige at køre på. Speed pedelecs er til den seriøse pendler, der har længere end blot 5 minutter til-og-fra arbejde.

De kører helt op til 45 km/t, hvilket også gør det lovpligtigt at bære hjelm og en minimumsalder på 15 år.

Det var sidste sommer, at det blev tilladt at cykle på disse speed pedelecs på cykelstierne. Helt præcist d. 01. juli 2018.

Rådgiv dig med en ekspert

Det er også nødvendigt at være en lille smule påpasselig, hvis du krydser veje og fortove. En speed pedelec kommer meget hurtig frem, og det kan faktisk snyde en smule, da man ikke er vant til den meget høje fart blandt cyklister.

Overvejer du selv sådan en model, er det muligt at prøvekøre speed pedelecs hos Cykelexpertens megastore ude i Vanløse. Her er det også muligt at få den nødvendige sparring og rådgivning omkring disse nye cykler. Det er ikke helt som en almindelig cykel, hvorfor det netop er en rigtig god idé at snakke med en fagperson omkring modellerne. Ligeledes kan du blive helt klog på de gældende regler inden for pedelecs anno 2019.

Kom foråret i møde på cyklen, og pas på hinanden i trafikken.