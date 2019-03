Forårstur i Hareskoven

Dansk Vandrelaug arrangerer eftermiddagstur fra Skovbrynet Station 16. marts klokken 13.30.

Af Peter Kenworthy

Lis Nielsen går i spidsen for en vandretur gennem Aldershvile Skov til Bagsværd Sø, og videre til Furesøen og Frederiksdal Skov.

Turen slutter, efter cirka 10 kilometers vandring, ved Hareskov Station klokken cirka 16.30.

Der bliver ingen pauser undervejs, så man kan eventuelt tage lidt mad og drikke med, samt huske fornuftigt fodtøj.

Turen koster 30 kroner for ikke-medlemmer.

Hvis man er interesseret i at deltage, møder man bare op ved Skovbrynet Station den16. marts klokken 13.30.