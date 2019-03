Forbereder sig på Brexit

Vi har et robust beredskab til Brexit, siger Novo, der fylder godt i Bagsværd Erhvervskvarter. Foto: Kaj Bonne

Ingen ved rigtigt hvor Brexit lander. Men i Gladsaxe er Brexit-forberedelserne i fuld sving, især hos et par af kommunens store firmaer

Af Peter Kenworthy

Eksperterne er uenige om hvilke effekter Brexit får. Både for Storbritannien, EU-lande som Danmark, og lokalt i kommunerne.

En ting er de fleste dog enige om: forhandlingsforløbet mellem EU og Storbritannien har været kaotisk, og især den britiske regering har ikke været synderligt godt forberedt på Brexit.

Flere af de store firmaer med hovedsæde i Gladsaxe har ansatte i eller handler med Storbritannien. Ifølge analyseinstituttet E-statistik, er Gladsaxe faktisk nummer syv på listen over danske kommuner, der har størst eksport til Storbritannien. Små 800 millioner kroner blev det til i 2017.

Styr på det

Danmarks største medicinalvirksomhed, Novo Nordisk, er allerede er i fuld gang med at udvide sit lager af insulin i Storbritannien. Det gør Novo, der er den største leverandør af insulin til landet, for at være sikker på at briterne kan få insulin. Selv hvis man ikke får forhandlet en aftale på plads med EU.

Novo Nordisk har desuden forhåndsbooket flytransport til leverancer til Storbritannien en gang om måneden, for at være sikker på at livsnødvendig medicin kan nå frem.

– Vi har et robust beredskab i tilfælde af et no-deal Brexit. Vi er overbeviste om, at vi har taget alle de nødvendige forholdsregler, siger Novo Nordisk til Gladsaxe Bladet.

Også ISS, der har over 40.000 ansatte i Storbritannien, mener at de har styr på Brexit. Blandt andet fordi de holder øje med forhandlingerne og har en god dialog med deres kunder i Storbritannien, siger kommunikationsmedarbejder i facility servicevirksomheden, Rajiv Arvind.

– Brexit har derfor ikke haft den store indvirkning på ISS indtil videre, andet end at vores projekter er blevet lidt mere stop-and-go, tilføjer Arvind.

Fylder ikke så meget

Brexit fylder på den anden side ikke så meget, for andre af de store firmaer i Gladsaxe.

Det rådgivende ingeniørfirma MOE har eksempelvis hverken kontorer i Storbritannien eller medarbejdere fra landet, og Brexit fylder ikke ret meget for dem, fortæller MOE. IT-aktieselskabet NNIT forventer heller ikke at Brexit får større betydning for firmaets forretning.

NNIT har et kontor i Storbritannien med fem ansatte, samt nogle få britiske medarbejdere ansat på hovedkontoret i Søborg.

– Vi holder tæt kontakt til de par håndfulde medarbejdere som bliver berørt af Brexit, og sørger for at hjælpe dem bedst muligt, siger HR-direktør Brit Kannegaard-Johannessen.

De store kan klare sig

Ifølge erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune Freja Ludvigsen, siger de virksomheder, som Gladsaxe Kommune er i dialog med, da også at de godt kan magte Brexit.

– De store virksomheder har typisk resurser til at håndtere sådan en krise, men de små og mellemstore virksomheder kan derimod godt have brug for en hånd med Brexit, pointerer hun.

Her henviser Freja Ludvigsen til det nye Erhvervshus Hovedstaden, der er på vej med et beredskab, der skal hjælpe firmaerne med at klare Brexit.

– Ifølge den nye lov om erhvervsfremme, må kommunen ikke have konsulenter, der hjælper virksomheder med specialiseret erhvervsservice. Det er nu erhvervshusenes rolle, tilføjer hun.

Vær klar til forandring

Udenrigsministeriet advarer dog firmaerne om, at en hård Brexit kan risikere at få store konsekvenser, især for danske virksomheder, der handler med det britiske marked. Og selv med en blødere Brexit, kan danske eksportvirksomheder blive ramt på eksporten. Især hvis det britiske pund falder kraftigt efter Brexit.

Dansk Industri opfordrer derfor sine medlemmer til at være klar til de forandringer, der følger med Brexit 30. marts. Og skatteminister Karsten Lauritzen (V) opfordrer danske firmaer at forberede sig på en såkaldt hård Brexit, uden en aftale mellem EU og Storbritannien.

Hvis parterne bliver enige om en Brexit-aftale, vil danske virksomheder først opleve ændringer i 2021. Men hvis ikke, sker det allerede 30. marts.