Frivillige hyldet i HG

Høje Gladsaxes mange frivillige hjælpere blev fejret i Grønnemose Skoles festsal. Foto: Privat.

I Høje Gladsaxe er der rigtig mange aktiviteter for alle aldersgrupper.

Af Jan Løfberg

De mange aktiviteter er drevet af frivillige kræfter, som hver dag gør en stor indsats for deres naboer og kvarter.

Hverdagens helte blev hyldet for deres store indsats af den boligsociale helhedsplan i området – Vores HG forrige lørdag. Det var deres tur til at blive fejret og forkælet for deres store arbejde.

Borgmester Trine Græse kom forbi og holdt en tale til dem. Hun roste deres store engagement og deres betydning for fællesskabet:

– Jeres indsats er uvurderlig og kan noget, som hverken kommunen eller boligorganisationerne kan selv. I er en inspiration for andre – uanset hvilket frivilligt arbejde, I laver.