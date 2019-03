Generalforsamling i Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti Gladsaxe. Fra venstre ses Gitte Greve Larsen, Flemming Albrechtsen, Amina Sardar, Kristian Niebuhr, Susanne Damsgaard og Klaus Kjær. Foto: Privat

Formand i Dansk Folkeparti Gladsaxe, Kristian Niebuhr, holdt sin formandsberetning, efter fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs

Af Redaktionen, redigeret

Kristian Niebuhr takkede på generalforsamlingen blandt andet for et godt samarbejde mellem medlemmer, bestyrelse og byrådsmedlemmer.

Vælges på skift

Generalforsamlingen vedtog et ændringsforslag til vedtægten for lokalforeningen, hvor formand, næstformand og halvdelen af bestyrelsen på skift vælges for en 2-årig periode. – Dette sikrer en større kontinuitet og overlap af gamle og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer, som vil få bedre muligheder for at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet, skriver Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse.

Enstemmigt genvalgt

Kristian Niebuhr blev enstemmigt genvalgt som formand i Dansk Folkeparti Gladsaxe, og Susanne Damsgaard blev valgt som ny næstformand. Amina Sardar og Gitte Greve Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Klaus Kjær valgt som medlem. Flemming Albrechtsen og Patricia Damsgaard blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. pk