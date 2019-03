Også de helt unge kan deltage i Gladsaxemesterskabet i orienteringsløb. Foto: Privat.

For både nybegyndere og mere garvede orienteringsløbere

Af Jan Løfberg

Foråret er på vej, og på et tidspunkt breder det hvide anemonetæppe sig i skovene tæt ved Gladsaxe. Orienteringsløb er motion for hjerne og hjerte under åben himmel; man udfordrer både sin fysik og holder styr på, hvor man er i skoven, og hvor man skal hen, ved hjælp af kort og kompas. Svært, hvis man ikke har prøvet det før?

Jamen, erfarne orienteringsløbere hjælper nybegynderne på vej. Er man en familie, er det oplagt at deltage, da der er baner for både børn og voksne. Arrangementet afvikles over tre dage i marts, april og maj i Store Hareskov og Aldershvile Skov. Vil du prøve orienteringsløb?

Tænder du på muligheden for at blive uofficiel Gladsaxe-mester i orienteringsløb på begynderbane, let bane eller på en svær bane? Så fat kalenderen og sæt kryds. Det er den lokale orienteringsklub OK73 i Gladsaxe, der står bag Gladsaxe-mesterskabet i orienteringsløb.

Løbene finder sted på følgende dage:

Lørdag d. 9. marts kl. 13-14 i Store Hareskov

Søndag d. 7. april kl. 10-11 i Store Hareskov

Søndag d. 5. maj kl. 10-11 i Aldershvile Skov

Interesserede mesterskabsdeltagere tilmelder sig på en formular på Orienteringsklubbens hjemmeside. Man kan læse mere om mesterskabet, tid og sted og andre praktiske detaljer på OK73s hjemmeside og på Facebook.

Garvede orienteringsløbere er selvfølgelig også velkomne.