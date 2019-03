Gode råd til et budget på SU

SPONSORERET INDHOLD: SU’en er ikke altid nok til at få det hele til at hænge sammen, men der er faktisk mange tiltag, som kan være gode, så det kan hænge bedre sammen.

Det kan være en rigtig stor fordel at lave et budget og så holde sig til det, når man er på SU, for så undgår man, at man går i rødt. Det er dog langt fra den eneste ting, som man kan kigge på, når man er på jagt efter at få mere luft i budgettet.

De faste udgifter er vigtigst

Der er rigtig mange ting i budgettet, som ikke kan rokkes på. Man bliver nødt til at have mad, mobilabonnement, TV, vand, varme og internet. Det betyder dog ikke, at man ikke kan finde lidt luft her. Hvornår har du for eksempel sidst opbrugt hele dit mobilabonnement? Det kan være en god ting, hvis man kan nedjustere sine forskellige faste udgifter, så det rent faktisk passer til ens forbrug. Der er jo nemlig ingen grund til at betale for noget, som man alligevel ikke får brugt. Det er dog langt fra de eneste ting, som man kan gøre for at få mere luft i budgettet.

Spar på tøj, dyr mad og diverse

Der er mange fede ting i genbrug, og det er en trend, der bare stiger og stiger blandt studerende og unge mennesker. Det er billigt, godt for miljøet og det er ofte rigtig flot patineret. Man kan også skære lidt ned på ens forbrug af dyre madvarer og i stedet finde ting, som kan være billigere alternativer. Man skal nyde sit liv, men hvis ikke man kan få sit budget til at hænge sammen, så bliver man nødt til at ændre noget. Hvis der kommer uforudsete udgifter, så er det dog ikke sikkert, at man kan få det til at hænge sammen.