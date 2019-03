Gymnaster i England

GIFs minimix og juniormix deltog i en konkurrence i den nordengelske by Newcastle. Foto: Privat

Gymnastik-venskaber på tværs af grænser

Af Jan Løfberg

GIF-Gymnastik Gladsaxe har været en tur i England med minimix og juniormix, hvor de både har trænet med Scarborough Gymnastic Academy og været til konkurrencen Northern Open i Newcastle.

Det var en oplevelsesrig uge, og gymnasterne har både lært hinanden bedre at kende, men også de andre gymnaster og trænere fra Scarborough. Begge hold har på turens første tre dage boet hos engelske familier, som har tilknytning til Scarborough Gymnastics Academy.

Mange nye venskaber er skabt på tværs af alder, køn og nationalitet, og gymnasterne glæder sig meget til at få besøg af de engelske gymnaster i slut maj måned. Når de engelske gymnaster besøger Gladsaxe, sover de ligeledes hjemme hos familier fra GIF. Gymnasterne fra Scarborough skal træne i Gyngemosehallen, som er en større hal end de er vant til, og det glæder de sig rigtig meget til.

Både minimix og juniormix testede nye spring af til Northern Open i Newcastle. Minimix testede f.eks. en ny holdomgang af på banen, som gik rigtig fint, men som stadig har brug for lidt mere træning før den bliver vist på dansk jord. Hvem ved, måske den er klar til Danmarksmesterskaberne den 1. juni i Brøndbyhallen, hvis holdet kvalificerer sig til denne sæsonafsluttende konkurrence.

Begge hold glæder sig utrolig meget til resten af sæsonen, hvor der er store forventninger til dem, efter flere år med flotte resultater.