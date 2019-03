Hele marts står i robotternes tegn

Små og store robotter, der kan læse, lyse eller tale. I marts måned kan du gå robotamok på Gladsaxe Bibliotekerne.

Af Jan Løfberg

I anledning af Hovedbibliotekets nye sorteringsrobot står hele måneden i robotternes tegn. Der er noget for hele familien.

Sorteringsrobotten vil sørge for, at bibliotekets bøger og andre materialer bliver sorteret, så vejen fra aflevering til hylde og videre ud til lånerne bliver kortere.

Søndag 10. marts kan du og dine rollinger være med til at bygge en læserobot af pap og ord på Gladsaxe Hovedbibliotek, og lørdag 16. marts hælder Værebro Bibliotek en ordentlig bunke skrot, elektronisk skrammel og dingenoter ud på bordet, hvorefter limpistolen får nok at lave, når du og ungerne kan være med til at bygge robotter af skrot. Hvis du hellere vil bygge en robot, der kan lyse, så er der samme dag robotlaboratorium i Bibliografen. Her kan du bygge din helt egen lygte formet som en lille robot.

Torsdag 21. marts kan du på Værebro Bibliotek få en snak med en medarbejder fra velfærdsteknologi i Gladsaxe Kommune om de mange goder ved en robotstøvsuger, og hvis det er en mere eftertænksom tilgang til emnet, der er behov for, så er der Robotsnak på Gladsaxe Hovedbibliotek 23. marts for mennesker i alderen 9-99 år. Til ’Hackerton’ 30. marts er der dømt programmering for alle digitale ballademagere, når Coding Pirates byder kodeinteresserede børn inden for på Hovedbiblioteket.

Læs meget mere om disse arrangementer og mange flere på gladsaxe.dk/bibliotek.