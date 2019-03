Hovedstadsudspil skaber mere trafik

Borgmesteren kritiserer igen regeringens hovedstadsudspil. Den kunne have været en grøn vision, men skaber i stedet mere trafik og CO2-udledning, siger hun.

Af Peter Kenworthy

Borgmester Trine Græse (A) er utilfreds med regeringsudspillet ”Danmarks Hovedstad”. I februar kaldte hun i Gladsaxe Bladet udspillet for en ”katastrofe”.

Nu kritiserer hun igen udspillet, som regeringen ellers siger adresserer udfordringer som trængsel, boligefterspørgsel og erhvervsaktivitet, og samtidig fastholder hovedstaden som ”en af de mest aktive, attraktive og grønne hovedstæder i Nordeuropa”.

Dette vil regeringen blandt andet gøre, ved at udbygge Motorring 3 og Ring 4, samt etablere en Ring 5-motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvejen. Alt sammen noget der vil betyde flere biler i Gladsaxe.

Flere biler og mere støj

– Regeringens hovedstadsudspil kunne have været en grøn vision for Danmarks hovedstad med fokus på bæredygtige, kollektive løsninger. I stedet får vi flere biler, mere støj og øget CO2-udledning i de nordlige omegnskommuner, siger Trine Græse i et debatindlæg, skrevet sammen med Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

De to borgmestre kalder udspillet for kortsigtet og usammenhængende politik.

Trængselsproblemerne i hovedstadsområdet løses ikke, som regeringen foreslår, med bredere veje, men med kollektive transportløsninger som for eksempel letbaner og BRT-anlæg, eller motorvejsbusser og ”park and ride”-anlæg, siger de.