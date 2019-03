Hun arbejder med andet end nåle

Akupunktør Vibeke Hemmet demonstrerer, hvordan cupping foregår. Foto: Kaj Bonne

Vibeke Hemmet er akupunktør og kan f.eks. tilbyde hjælp og behandling af smerter og søvnløshed

Af Jan Løfberg

Den sundhedsfaglige baggrund er i orden hos akupunktør Vibeke Hemmet i Søborg. For 31 år siden blev hun sygeplejerske og arbejdede som sådan, indtil hun sidste år startede sin egen akupunkturklinik på hjemmeadressen Højmarksvej 30.

– Jeg blev færdiguddannet sidste år ved Nordisk Akupunkturskole i Bagsværd, fortæller Vibeke Hemmet, der som sygeplejerske har arbejdet med børn, indenfor neurologi samt hormon- og livstilssygdomme.

Nu tilbyder hun behandling/hjælp til mange lidelser. Hun benytter den traditionelle kinesiske medicin, og akupunkturen kan afhjælpe talrige gener: – Det er godt til at lindre eller indgå som et supplement til anden behandling, siger Vibeke Hemmet.

Ifølge den kinesiske filosofi så opstår gener og sygdom, når krop og psyke kommer i ubalance. Målet er derfor at genskabe balancen, så kroppen kan hele sig selv.

Vibeke Hemmet kan afhjælpe smerter, hedeture, træthed, slidgigt og søvnløshed. Akupunkturen er naturligvis en meget stor del af behandlingen, men hun anvender også flere andre metoder:

I cupping anvendes glas-, gummi- eller plastikkopper, hvor der skabes et undertryk på huden. På den måde skabes bevægelse af blod og energi, der er stagneret i området.

Med gua sha bruger hun et fladt benstykke eller en keramik-ske til at skrabe huden – igen for at skabe bevægelse af blod og energi.

Med moxa stimulerer Vibeke Hemmet akupunkturpunkter, led og muskler med varme fra afbrændt gråbynke.

Vibeke Hemmet har også tilbud om kostvejledning, el-akupunktur (blid behandling med strøm tilsat akupunkturnåle eller plader) eller japansk facelifting til behandling af rynker og poser under øjnene.

– I øjeblikket er der pollen i luften. Jeg foretager derfor en del forebyggende behandlinger for folk med alergiproblemer, fortæller Vibeke Hemmet.

Du kan læse mere på hendes hjemmeside www.vh-akupunktur.dk