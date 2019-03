Hvad med lastbilerne?

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører, valgt i Københavns Omegns Storkreds

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører, valgt i Københavns Omegns Storkreds

Socialdemokratiets folketingskandidat, Jeppe Bruus, er utilfreds med regeringens og Dansk Folkepartis nye trafikinvesteringsplan. Han foreslår i sit indlæg bl.a. flere penge til støjbekæmpelse og at Ring 5 ikke blot skal kæde Køge Bugt Motorvejen sammen med Frederikssundsmotorvejen men føres videre nord på.

Spørgsmålet er så bare, hvorfor alle disse gode idéer ikke er med i Socialdemokratiets trafikinvesteringsplan? Det er de nemlig ikke. Socialdemokratiet mener, at det vigtigste i verden er, at man kan komme fire minutter hurtigere fra København til Århus i tog! Og til det formål vil man f.eks. bruge 5 mia. kr. på en ny forbindelse over Vejle Fjord!

Det er ikke noget, der hjælper borgerne i Københavns omegnskommuner hverken med trængsel eller støjbekæmpelse!

Jeppe Bruus er også glad for kollektiv trafik. Det er jeg også, men man kan ikke løse alle trængselsproblemer med kollektiv trafik. Hvad med lastvognstog? Femern Bælt-forbindelsen vil medføre, at der kommer meget mere tung lastvognstrafik op igennem Danmark. De skal et sted hen og det bedste er at få dem uden om tæt befolkede områder f.eks. via Ring 5, men så vidt jeg har forstået er Socialdemokratiet på Christiansborg imod etablering af en Ring 5?