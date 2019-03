Hvis støjen skal ned skal trafikken flyttes

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), valgt i Københavns Omegns Storkreds

Alternativets folketingskandidat, Sikandar Siddique, skriver i Gladsaxe Bladet den 5. marts om støj. Siddique vil ikke være med til at udvide motorvejene i hovedstadsområdet og mener at vi i stedet skal sætte hastigheden ned og gå over til el-biler.

Jeg tror der også i Gladsaxe er mange borgere, der er trætte af at holde i kø. Og det ser altså ud som om, at de kan blive ved med det, hvis venstrefløjen kommer til magten efter et kommende valg.

Introduktion af elbiler vil i øvrigt ikke mindske støjen. Allerede ved 30-40 km/t overstiger støjen fra friktion mellem dæk og vej motorstøjen.

En af de største kilder til støj er tung lastvognstrafik, som vi får mere og mere af på vores veje. Som følge af etableringen af Femern Bælt-forbindelsen vil antallet stige endnu mere. Det kan man ikke dæmme op for gennem kollektiv trafik. Derfor må vi føre denne trafik uden om tætbebyggede områder. I stedet for at køre i motorring 3 på vej mod Helsingør burde der etableres en ring 5, så trafikken blev ledt vest om hovedstadsområdet. Der er vi heldigvis nået et skridt længere nu hvor der bliver lavet en forundersøgelse af den sydlige del af linjeføringen.