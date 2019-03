Ikke et ord om hvidvask

Foto: Colourbox

Danske Banks ansatte opfordres til ikke at svare på kommentarer om hvidvaskskandalen i Estland

Af Peter Kenworthy

”Vi anbefaler, at du så vidt muligt ikke svarer på kommentarer”.

Sådan foreslår Danske Bank, at medarbejderne reagerer på henvendelser på LinkedIn i forbindelse med Pengeugen, ”hvis du får hvidvask-kommentarer” om bankskandalen i Estland. En sag hvor banken risikerer milliardbøder.

Anbefalingen er en del af et kommunikationskit til de Danske Bank-medarbejdere der underviste skoleelever på GXU til Pengeugen 2019.

Danmarks Matematikforening og Finans Danmark står bag Pengeugen. Målet er at øge den finansielle forståelse i de ældste klasser i folkeskolen i hele landet, og reducere antallet af unge der mister kontrollen over deres økonomi.

Strømlinet kommunikation

Danske Banks kommunikationskit skal sikre en ”strømlinet kommunikation – særligt i lyset af Estland-sagen” med den lokale presse, kan man yderligere læse.

I Danske Banks filial i Estland havde banken ikke tilstrækkeligt styr på tusindvis af udenlandske kunder og 1.500 milliarder kroner.

Og hvis eleverne stillede spørgsmål til skandalen til Pengeugen, blev Danske Bank-medarbejderne opfordret til at svare at Danske Bank er ”utroligt kede af” sagen, som man ikke har været ”gode nok til at opdage”.

Klassen på GXU var en af i alt 384 skoleklasser, som Danske Bank underviste i forbindelse med årets Pengeuge.

– Jeg er ked af, at I vælger at tage udsagnene ud af deres sammenhæng i vores interne materiale. Vi vil meget gerne svare på spørgsmål om sagen i Estland – også under Pengeugen. Det fremgår også af det interne materiale, der er sendt til vores medarbejdere, der underviser i Pengeugen. Når medarbejderne deler deres oplevelser fra Pengeugen på LinkedIn, er det rigtigt, at vi anbefaler, at de som udgangspunkt henviser til hjemmesiden, hvor vi har samlet alt omkring sagen i Estland, udtaler Jan Opstrup Sedlacek, filialdirektør i Danske Bank i Bagsværd.