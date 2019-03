Ikke sammenhæng mellem MFR-vaccine og autisme

Ny dansk undersøgelse tilbageviser kobling mellem MFR-vaccine og autisme. Alligevel er mæslinger på fremmarch

Af Peter Kenworthy

Forskere fra Statens Serum Institut afviser for anden gang den over 20 år gamle påstand om, at MFR-vaccinen (der er en del af børnevaccinationsprogrammet) øger risikoen for autisme blandt børn. Instituttet har undersøgt i alt 657.461 børn.

Den nye undersøgelse har også set på, om der kunne være andre ting der gør, at nogle børn reagerer på en særlig måde over for MFR-vaccinen.

– Autisme forekom lige hyppigt iblandt de børn, der var blevet MFR-vaccineret, og de i alt 31.619 børn, der ikke var. Derfor må vi konkludere, at MFR-vaccinen ikke giver øget risiko for at udvikle autisme, udtaler seniorforsker Anders Hviid fra SSI. Han står, sammen med professor Mads Melbye, bag undersøgelsen.

Mæslinger på fremmarch

MFR-vaccinen beskytter blandt andet imod mæslinger, der er en særdeles smittefarlig sygdom. Mæslinger giver udslæt, og kan i værste fald være dødelig. Vaccinen beskytter også imod fåresyge og røde hunde.

I lande med god hospitalsstandard, som Danmark, er dødeligheden for mæslinger forholdsvis lav. Alligevel blev der i 2017 registreret 21.315 tilfælde af mæslinger og 35 dødsfald i Europa, ifølge Statens Serum Institut.

I første halvdel af det tyvende århundrede døde tusindvis af danskere af mæslinger om året. Flere personer har i de seneste uger fået påvist mæslinger i Danmark, og der har været mindst ti tilfælde af mæslinger i Københavns Omegn i de seneste fem år.

Mange vaccineres i Gladsaxe

Tal fra Statens Serum Institut viser, at andelen af borgere der fik den første MFR-vaccination i Gladsaxe Kommune, har ligget mellem 85 og 95 procent om året for børn med fødselsårene 1998 til 2016.

Andelen falder dog kraftigt for børn født i 2017, hvor kun lidt under to tredjedele indtil videre er blevet vaccineret.

Der er en lignende tendens for den anden MFR-vaccination.

Faldene kan dog skyldes at mange forældre, der ellers gerne vil have at deres børn får vaccinationerne, endnu ikke har fået det gjort.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har udnævnt vaccinemodstand til en af de ti største trusler mod global sundhed i 2019.