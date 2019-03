Infrastrukturaftalen giver mere støj og trængsel

Af fem gruppeformænd i Gladsaxe Byråd: Tom Vang Knudsen (A), Trine Henriksen (Ø), Serdal Benli (F), Kristian Niebuhr (O) og Christina Rittig Falkberg (B)

I Gladsaxe Byråd er vi på ingen måde enige med Joachim B. Olsen (LA) i, at udvidelse af motorvejene omkring hovedstaden vil styrke familielivet og tage hånd om trængslen på vejene.

Tværtimod mener vi, at den infrastrukturaftale, som regeringen har hastet igennem med et smalt flertal, er en hån mod hovedstaden, hvor borgerne allerede drukner i trængsel og trafikstøj. Alle, der arbejder med trafik, ved, at det blot skaber endnu mere trafik at udvide motorvejene.

Alligevel vælger regeringen nu at pumpe endnu flere biler ind i hovedstaden, hvoraf mange skal igennem Gladsaxe. 23. januar lancerede regeringen et hovedstadsudspil til forhandling og sendte samtidig et forslag til ny fingerplan i otte ugers høring.

Ved at lukke infrastrukturaftalen allerede nu, uger før høringsperioden er udløbet, viser regeringen med al tydelighed, at man ikke vil lytte til hovedstadskommunerne eller tage et reelt medansvar for udviklingen af den samlede hovedstad.

Regeringen kunne have valgt at fokusere på langsigtede, bæredygtige, kollektive løsninger, der binder centrum og forstæder bedre sammen og skaber bedre mobilitet gennem attraktive alternativer for alle, der kan undvære bilen. I stedet får vi flere biler, mere støj og øget CO2-udledning.

Og når regeringen lover at investere i støjhæmmende foranstaltninger, så husk at læse det med småt, nemlig at kommunerne selv skal medfinansiere. Ergo skal vi, der bor i hovedstaden, selv betale for følgerne af nogle kortsigtede løsninger, som vi nu med et pennestrøg er blevet afskåret fra at få indflydelse på.