Kirkeklokken stod ude på marken

Hos K.E.N. hos Erik Sødahl Larsen på Poppelgårdsvej er man klar til at lave en stor udgave i stål af klokkestablen, der her ses i en udgave 1:3. Foto: Kaj Bonne.

Lokalhistorisk Forening samler penge ind til at genopsætte klokken

Af Niels Rasmussen

Midt ude på en sjællandsk mark i nærheden af Sorø stod kirkeklokken fra den gamle Bagsværd Kirke. Hvordan den så end var endt der.

Når vi når frem til Sankt Hans, skal den gerne hænge i en klokkestabel ved Gladsaxe Kirke. Så skal der være fest med musik leveret af Gladsaxe FDF Brass Band, grillmad og taler.

-Men vi mangler lige at skaffe de sidste penge til klokkestablen, som vi kan få leveret i en ståludgave fremstillet hos maskinfabrikken K.E.N. på Poppelgårdsvej, der har givet os et flot tilbud på 212.000 kroner, siger Arne Fogt, der er formand for Lokalhistorisk Forening.

Han blev kontaktet af Eske Toft, der er medlem af foreningen, og så rullede historien.

Der er søgt om penge hos Gladsaxe Kommune, LIONS Club, og menighedsrådet ved Gladsaxe Kirke lige som Lokalhistorisk Forening og Gladsaxe Kirke bidrager.

-Lige i øjeblikket mangler ca. 40.000 kr., siger Arne Fogt.

Klokken er i bronze og vejer 600-700 kg. I øjeblikket står den låst godt inde på Gladsaxe Kirkegård, og når pengene er skaffet definitivt, kan man hos KEN gå i gang med det endelige arbejde.