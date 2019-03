Køreplanen mangler ved stoppestedet

Movia kommer passagerernes bekymringer i møde, men dog ikke helt

Af Jan Løfberg

Den 3. december proklamerede trafikselskabet Movia på deres hjemmeside: ”Følg bussen og se præcis, hvornår den kommer.”

Historien gik på, at Movia erstattede busstoppestedernes trykte trafikinformation med en liveopdatering: – Det betyder information i realtid til buspassagererne på hele Sjælland, sagde Movia.

En ren solstrålehistorie. Siden viste det sig dog, at tiltaget var en spareøvelse til en værdi af 1,6 millioner kroner.

Passagererne havde også meget svært ved at se det smarte i, at de ikke på busstopstedet længere kunne følge bussens rute (stoppesteder) og køreplan (afgangstider).

Særligt ældre mennesker uden en smartphone og turister (uden kendskab til det danske transportsystem) blev efterladt på Herrens mark.

Ikke godt nok

Efter tre måneders vedholdende kritik efterkom Movia en del af de bekymringer, som passagererne har givet udtryk for. I en pressemeddelelse fra den 27. februar hedder det:

– I Movia gør det indtryk, når nogle af vores kunder oplever, at de får en mere besværlig adgang til den service, vi gerne vil give. I respekt for de reaktioner, som er kommet til udtryk, har Movias bestyrelse derfor i dag besluttet i enighed, at ruteplanerne på stoppestederne vil blive genopsat.

Men det er slet ikke godt nok siger Jakob Skovgaard Koed, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Gladsaxe Byråd og kommunens medlem i Movias Repræsentantskab.

– Movia har nu meldt ud, at de vil opsætte rutekort ved stoppestederne og køreplaner i busserne. Altså vil de kun sætte rutens stoppesteder op igen, og ikke køretiderne, siger Jakob Skovgaard Koed.

– Jeg finder det meget ærgerligt, at man ikke tager det fulde skridt og genopsætter køreplanerne på stoppestederne. Den væsentlige kritik har netop gået på manglende information om bussens ankomsttid, og her hjælper det nye forslag ikke noget. Inden udmeldingen fra Movias bestyrelse sidste onsdag, foreslog jeg sammen med Lyngby-Taarbæks repræsentant i Movia, Sigurd Agersnap, at køreplanerne skulle op på stoppestederne igen, siger Gladsaxes repræsentantskabsmedlem.

Movia lægger op til, at kommunerne kan tilkøbe, at køreplanerne også kommer op: – Men vi er netop gået sammen i Movia for at få en fællesstandard for den kollektive transport, og dette forslag strider grundlæggende mod det princip, pointerer Jakob Skovgaard Koed.