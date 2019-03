På lørdag fortæller Britt Via (tv.) om, hvordan hun fjerner vandskræk. Foto: Privat.

Mød op i forhallen til svømmehallen og hør om, hvordan du kan lære at svømme

Af Jan Løfberg

Svømmeterapeutisk ekspert Britt Via ved, hvordan man kommer vandskræk til livs. Hun anvender sine healerevner til at lære folk med vandskræk at svømme på bare tre sessioner.

På lørdag den 23. marts mellem kl. 9 og 11 er hun i forhallen til Gladsaxe Svømmehal, hvor hun fortæller om sine undervisningsmetoder, og du kan få en personlig samtale.

Da det foregår på ”land” behøver du ikke at tage dit badetøj med. Du skal bare troppe op. Tilmelding er ikke nødvendig, og arrangementet er gratis.