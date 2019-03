Konfirmation – Den store dag ligger for døren

SPONSORERET INDHOLD: Et par måneder fremadrettet bliver der travlt i kirkerne. Konfirmationsforberedelserne er allerede i fuld gang, og de unge teenagere gør sig klar til at tage et stort skridt i deres trosliv. Lige så mange forberedelser der er, kan der også være finansielle udfordringer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der skal mange forberedelser til at få stablet en så vigtig dag på benene. Placering for festen, teltudlejning, servering og mad – hvormed størstedelen af de nævnte koster en hel del. Fordi april-maj kan være en dyr tid, vælger mange at foretage et kviklån.

Alt til konfirmandens festbegivenhed

En konfirmation er en vigtig begivenhed i et menneskes liv. Det er markeringen af overgangen fra voksen til barn, og det er et sted i livet, hvor man for første gang kan bekræfte eller afkræfte sin egen overbevisning. For mange unge er begivenheden også tilknyttet til deres sociale status, og det betyder derfor meget hvad de har på, og hvordan festen bliver.

Derfor ser man flere og flere forældre, der går milevidt for deres børn, for at de kan få den bedste dag nogensinde. Ikke alle har lige fint råd til denne dag, og mange ting må man muligvis gå på kompromis med. Men der er bare nogle ting, man ikke kan gå på kompromis med, og derfor er finansielt tilskud en realitet for flere.

Lån penge til finansieringen

At tage et kviklån lyder som en farlig ting, mange opfordres ikke til at gøre, men flere steder er der et sikkerhedsnet når man stifter lånet. Her kan man selv vælge pris, tid og type lån. Her må man samtidigt ikke være registreret i RKI, og der forventes at man giver økonomiske oplysninger. Således kan din kommende konfirmand få lige den dag, han eller hun har drømt om, uden at du skal bekymre dig om, om der er tilstrækkeligt med penge. Læs mere om kviklån her.