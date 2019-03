Letbane og kommende trafik på Buddingevej

Af Jørgen Petersen, Toftekærsvej 104

Som beboer i området ligger det mig meget på sinde, at Gladsaxe Kommune melder ud, hvad de har tænk sig af tiltag for at mindske generne ved de næste mange års byggeri af letbanen.

Buddingevej er en meget trafikeret færdselsåre, som gennem flere år forventes at have begrænset kørselsadgang. Både ved etablering og efter endt konstruktion af letbanen er der forlydender om trafikken fra Buddinge Rundkørsel mod Lyngby ikke må dreje til venstre i krydset Kong Hans Alle. Og hvad har Gladsaxe Kommune tænkt sig at gøre ved det?

Kommunen har forhåbentlig ikke tænkt sig at problemet løser sig selv – de har helt sikkert ikke regnet med trafikken kan omdirigeres via f.eks. Toftekærsvej, som i Gladsaxe Kommune er en stillevej med bump, ad Folkevej og Snogegårdsvej lige over Buddingevej til Kong Hans Alle.

Dette scenarie er naturligvis taget ud af det blå, så jeg glæder mig til at høre, hvad kommunens planer om trafikreguleringen går ud på.