Letbanens hjul hviner og jorden ryster

Af Lise Vestergaard , Lyngen 2

Jeg har netop været i Aarhus og selv fået set Letbanen – det var mildest talt en forstemmende oplevelse.

Ud over de kosmetiske gener med sveller, ledninger og masteskov, kunne jeg konstatere, at hjulene hviner i skinnerne, og der er højlydte signaler ved stoppestederne. Sidst, men absolut ikke mindst, var der rystelser i jorden i flere meters afstand fra skinnerne, når toget kørte forbi.

Hvad har man fra politisk side tænkt sig at gøre for at undgå, at skatteborgerne, der er så uheldige at have købt bolig i nærheden af Letbanen (mange år før dette projekt var på tegnebrættet) ikke får tilsvarende gener?