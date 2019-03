Liberal Alliance ønsker mere støj i Gladsaxe

Af Søren Kehr, Vandkarsevej 36b

Kære Joachim B. Olsen

Så kom Regeringens og Dansk Folkepartis infrastrukturplan med projekter for udvidelser af Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og omdannelse af Ring 4 til motorvej. Jeg tænker, at du er glad og tilfreds, og det samme er Dansk Erhverv og Dansk Industri. Til gengæld synes der at mangle opbakning til planen fra mange af hovedstads kommunerne.

Hvorfor mon det?

Godt 135.000 boliger i hovedstadsregionen er belastet af støj, og i Gladsaxe er det mere end 8.000 boliger.

Det svarer til, at borgerne i hver fjerde bolig i Gladsaxe påvirkes af sundhedsskadelige støjgener. Hvis regeringens plan bliver virkelighed vil tallene vokse, og endnu flere familier vil få trafikstøjen ind i soveværelset. For ikke længe siden meddelte din partikollega, minister Ole Birk Olesen, at han ikke ønskede at bakke op om Gladsaxe Kommunes forslag til at nedsætte støjen for de 8.000 belastede boliger – for ham er hensynet til Dansk Erhverv og Dansk Industri åbenbart vigtigere end hensynet til familierne i Gladsaxe.

Er det god og fornuftig liberal politik?