Magle Torv tager form

Et nyt Magle Torv står færdig til efteråret

Af Peter Kenworthy

På baggrund af input fra borgere der bor ved Magle Torv, har Trafik- og Teknikudvalget nu endeligt besluttet at renovere og anlægge nye legepladser på Magle Torv.

By- og Miljøforvaltningen udarbejdede i januar et skitseforslag til hvordan Magle Torv skal se ud i fremtiden. Planen er at der skal være noget for alle.

Ifølge skitseforslaget, der blev præsenteret på et borgermøde i januar og sendt ud til beboerne, skal Magle Torvs grønne karakter bevares og suppleres med nye buske og anden bevoksning.

Der skal desuden være legepladser for både store og små i træ, træningsposter for voksne, og flytbare bord-bænke sæt.

Der er ansat to millioner kroner til projektet, der udbydes i april eller maj. Anlægsarbejdet foregår over sommeren, og det nye Magle Torv vil efter planen blive indviet i efterårsferien.