Marvels mægtigste helt

Brie Larson i den hårdtslående titelrolle i ”Captain Marvel”. Foto: Disney

Bibliografen byder på Danmarkspremiere

Af Jan Løfberg

”Captain Marvel” sender publikum tilbage til 1990’erne før Iron Man, før Black Panther og før Avengers. Her møder vi for første gang Carol Danvers, der vil gå hen og blive en af universets mægtigste helte, Captain Marvel.

En intergalaktisk krig mellem to frygtsomme racer har nået vores lille galakse, hvor Danvers og Nick Fury må forhindre Jordens undergang. Brie Larson, der spiller hovedrollen, får fornem hjælp af så fremragende skuespillere som blandt andre Samuel L. Jackson, Annette Bening og Jude Law.

”Captain Marvel” har Danmarkspremiere i Bibliografen onsdag 6. marts.

I ”Minisekterne 2: På nye eventyr” kommer Edderkoppen, Myren og Mariehønen uforvarende på nye eventyr, da en lille mariehøne sendes med en pakke til det tropiske Guadalupe. Her regerer helt andre og frygtindgydende insekter, og de tres evner og venskab sættes i dén grad på prøve.

I ”Selvhenter”, Magnus Millangs nye komedie, møder publikum det umage brødrepar, Emil og Magnus, der rejser til Spanien for at hente liget af deres fordrukne far hjem. Emil gør det af sit hjertes godhed, men Magnus derimod er ude efter pengene, der skal redde hans skræntende økonomi. Transporten viser sig dog at løbe op i over 70.000 kroner, så Magnus overtaler derfor en modvillig Emil til at stikke af med faren skjult i en tagboks. Det skal nok gå godt!

Husker man 80er-klassikeren, ”Weekend med Bernie”, ved man, hvad man kan forvente. Det er lavpandet, alt for meget og samtidig fuldstændig hylende morsomt. Har man brug for et godt grin, er ”Selvhenter” det oplagte valg.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 7. marts.