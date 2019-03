Medaljeregn over vægtløftere

Bagsværd Vægtløftnings Klubs 15 atleter høstede ikke færre end 19 medaljer ved DM i Slagelse i forrige weekend.

Af Redaktionen, redigeret

Det blev til ni bronzemedaljer, tre sølvmedaljer og syv danske mesterskabstitler. Derudover blev der undervejs af Esben Helmø-Larsen sat en dansk ungdomsrekord, Ole Thomsen satte en ny dansk rekord i stød og Simon Darville satte nye danske rekorder i både træk, stød og tokamp.

Udover de individuelle præstationer blev Bagsværd Vægtløftnings Klub nr. 2 for mixhold, hvor de to bedste herrepræstationer på point lægges sammen med de to bedste damepræstationer.

Bagsværd Vægtløftnings Klub ligger nu solidt plantet i feltet, der kvalificerer sig til Danske Holdmesterskaber med både et herrehold og et damehold.

Medaljer

Natascha: Bronze stød.

Mette Pedersen: Sølv træk, stød, tokamp.

Jack Xu: Guld i træk, stød, tokamp.

Esben Helmø-Larsen: Bronze træk, stød, tokamp + dansk ungdomsrekord

Gustav Jørgensen: Bronze træk, stød, tokamp.

Simon Darville: Guld træk, stød, tokamp + 3 x dansk seniorrekord.

Ole Thomsen: Guld stød + dansk seniorrekord.

Elias Matthiesen: Bronze træk, stød, tokamp

JL