Mere sort end grøn

Regeringens nye infrastrukturaftale vil give mere trafik, støj og forurening i Gladsaxe, mener borgmesteren

Af Peter Kenworthy

Trafikken på de danske motorvejene er steget med over 30 procent siden 2010, og motorveje står nu for en tredjedel af vejtrafikken i Danmark.

– Det er positivt, fordi det er på motorvejene, at trafikken afvikles mest effektivt, mest sikkert og med færrest mulige gener for omgivelserne, kan man læse i regeringens og Dansk Folkepartis nye infrastrukturaftale.

De vil med planen investere 112,7 milliarder kroner i infrastrukturen i Danmark mellem 2021 og 2030. De fleste af pengene på motorveje, jernbaneprojekter og indkøb af tog.

I Gladsaxe skal der investeres 306 millioner på at øge kapaciteten på Motorring 3 og 115 millioner til at udvide Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4. Der er også sat 875 millioner af til en udvidelse af Ring 4 mellem Ballerup og Hillerødmotorvejen.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) er decideret vred over aftalen, som hun mener vil skabe mere trængsel og vil give mere støj i Gladsaxe.

– Regeringens aftale er en hån mod København og omegnskommuner som Gladsaxe. Man pumper flere biler ind i hovedstaden nordfra, sydfra og fra vest. Og de skal alle igennem Gladsaxe, udtaler Trine Græse.

Godt og skidt

Flere andre medlemmer af Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe er også utilfredse med aftalen.

– Regeringen viser med al tydelighed at deres visioner for et bedre samfund handler om flere biler. Men ungdommen vil hellere køre i metro og bus, så det er ikke en politik der favner de næste generationer, siger Christina Rittig Falkberg (B).

– Det er en meget kortsigtet politik der blot medfører flere køretøjer på vejene i en uendelig spiral med mere CO2 udledning og partikelforurening samt støj og mere trafik i Gladsaxe, tilføjer Michael Dorph Jensen (Ø).

– Aftalen er problematisk, fordi der er så mange boliger i Gladsaxe der i forvejen er plaget af støj – et problem som ikke kommer med i Christiansborg-perspektivet, konstaterer Astrid Søborg (V).

Kristian Niebuhr (O) mener på den anden side at der både er gode og mindre gode ting i udspillet.

– Jeg synes ikke det hele er skidt. Det er fantastisk at der bliver afsat penge til støjværn, men mindre godt at udvide Ring 3, pointerer han.