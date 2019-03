Moderne sprogskole

300 børn og unge dyrker eSport i den gamle sprogskole på Rosenkæret

Af Peter Kenworthy

Der er delte meninger om, hvorvidt eSport er en rigtig sport. Især hos forældre og bedsteforældre.

Men der er ingen tvivl om at eSport er i fremgang. Ikke mindst efter det danske Counter-Strike hold Astralis’ triumf-år i 2018.

Er for alle

For et år siden slog eSportsvirksomheden HYDR dørene op på Rosenkæret i Søborg. HYDR tilbyder professionel undervisning, turneringer og andre events inden for eSport. Herunder i Counter Strike, Overwatch og League of Legends.

Trænere med stærke spilkompetencer står, ifølge HYDRA, klar til at gøre alle unge mennesker til bedre gamere.

– Vi gør meget ud af, at HYDR er for alle. Og om mandagen har vi nogle meget engagerede børn og unge med en autismediagnose, som går til træning. De er glade for at gå hos os, og vi gør vores bedste for at give dem et par gode timer i fællesskab med andre gamere, siger HYDRAs direktør Victor Bruun de Neergaard.