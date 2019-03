Når et nej ikke betyder stop

Normalt skulle man tro, at et nej betyder nej. Men sådan er det ikke i Gladsaxe Kommune.

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (k)

Normalt skulle man tro, at et nej betyder nej. Men sådan er det ikke i Gladsaxe Kommune. Her arbejder kommunen videre på at udvikle en algoritme, der skal overvåge familier, selvom regeringen har sagt nej. Men det holder ikke Gladsaxe tilbage.

Gladsaxe vil give alle familier en score, og når et vist antal point nås, så vil kommunen gribe ind over barn og familie. Det er den totale overvågning, og noget som alle burde sige nej til.

Mange oplysninger, som kommunen har om os, er dybt personlige oplysninger. Skolelæreren behøver ikke at vide, at f.eks. en elevs mor er syg. Og disse oplysninger skal ikke deles fra en forvaltning til en anden. Og slet ikke med andre.

I Kina er de ved at udvikle et system, der giver borgerne point alt efter hvor gode samfundsborgere de er. Det er samme vej, som Gladsaxe Kommune går med sine algoritmer.

Der er ingen grund til at tro, at kommunen stopper ved udsatte børn. Når man først har udviklet sit overvågningsprogram og kan berette om de første succeser, vil der komme forslag om algoritmer, der finder udsatte vokse og ældre. Kun fantasien sætter grænsen.

Det er en skræmmende fremtid, som alle bør sige nej til. Kommuner skal ikke overvåge borgerne. Vi skal have respekt for den enkelte og den enkeltes privatliv.

Derfor bør Gladsaxe stoppe alt arbejde med at udvikle algoritmer, som kan overvåge os alle.