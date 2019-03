Ny formand til Hjerteforeningen

Preben Christiansen er ny formand for Hjerteforeningens lokalafdeling. Foto: Privat

Preben Christiansen afløser Sven-Arne Røpke i Hjerteforeningens lokalforening

Af Jan Løfberg

Hjerteforeningen Gladsaxe har sagt farvel til Sven-Arne Røpke som formand og goddag til ny formand i lokalforeningen. Ny formand er den 59-årige Preben Christiansen.

På den ordinære generalforsamling var der taler og tak til den afgående formand, Sven-Arne Røpke, der sad på posten i 12 år. Røpke fortsætter som aktivitetsfrivillig i bestyrelsen.

Preben Christiansen har stor viden om hjertesygdomme, da han i sit professionelle liv underviser sundhedspersonale på Cames, der er Rigshospitalets uddannelsescenter. Her underviser han i patientkommunikation – kontakten mellem patienter og sundhedspersonale. Preben Christiansen bor i Gladsaxe, er en engageret samfundsborger og kender den frivillige, lokale indsats for hjertesagen grundigt, da han har været næstformand i Hjerteforeningen Gladsaxe det sidste år.

Preben Christiansen er selv hjertesyg. Hans brede erfaring med hjertesygdom, både personligt og professionelt, omsætter han også i sit hverv som patientrepræsentant i Regionsrådet under Region Hovedstaden.

Hjerteforeningen Gladsaxes aktiviteter rummer både gåture på hjertestien en til to gange om ugen, to hold hjertemotion, blodtryksmålinger knap 20 dage om året, lokal koordinering af Hjerteforeningens gratis Hjerteredderkursus – 30 minutters introkursus i genoplivning, foredrag hvert kvartal og hjertecafeer hver anden måned. Dertil kommer deltagelse i kommunale kulturfestivaler.

Du kan høre mere om Hjerteforeningen Gladsaxe, ved at kontakte Preben Christiansen, tlf.: 71 72 35 49, mail: prebenc1959@gmail.com