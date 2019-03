Nyt læringslaboratorium på Buddinge Skole

I Buddinge Skoles nye læringslaboratorium kan eleverne efter behov sidde, ligge, stå og arbejde sammen eller alene. Foto: Privat.

Skolen var klædt på til fest, da man samledes for at indvie skolens nyindrettede læringslaboratorium

Af Redaktionen, redigeret

Det seneste år er Buddinge Skoles udskolingsfløj, der oprindeligt bestod af fire traditionelle klasselokaler og et fællesområde, blevet omdannet til ét åbent ”lærings-landskab” med forskellige læringszoner, eleverne kan vælge at arbejde i alt efter behov og opgavens karakter.

I det nye læringslaboratorium kan man sidde i huler, ligge på madrasser på gulvet, arbejde sammen eller alene, og der er stillezoner til dem, der har brug for ro. Nogle områder lægger op til formidling, andre til at arbejde kreativt eller fordybe sig. Og det er op til eleverne selv at bestemme, hvor de bedst løser deres opgave.

Fleksible miljøer motiverer børn

Ombygningen er det første i rækken af praksisforsøg på alle Gladsaxes skoler, som Børne- og Undervisningsudvalget har afsat 15 millioner kroner til over de kommende tre år.

Bag Buddinge Skoles nye læringslaboratorium står designerne fra Rosan Bosch Studio, som excellerer i at bruge farver, materialer, teksturer og lys til at skabe fysiske rum, der kickstarter kreativitet, fantasi og innovation.

– Vi ønsker netop at skabe læringsmiljøer, der motiverer eleverne til at samarbejde, være undersøgende og kreative, siger Trine Bjerg, skoleleder på Buddinge Skole.

– I dag ønsker vi i langt højere grad end tidligere at motivere eleverne til at tage aktiv del i deres egen læring. Det gør vi blandt andet ved at give dem fleksible læringsmiljøer, hvor de kan sidde, ligge, stå og arbejde sammen eller alene, siger Trine Bjerg.

Fremtidssikrer skolerne

Også borgmester Trine Græse ser store muligheder i den nye måde at tænke læringsmiljøer.

– Der sker meget med skolerne i Gladsaxe i disse år, fordi vi ønsker at sikre, at skolerne kan klæde vores børn og unge på med fremtidens kompetencer, så de kan klare sig godt på et arbejdsmarked, der er under konstant forandring, siger Trine Græse og fortsætter:

– Læringslaboratoriet på Buddinge Skole er et eksempel på, hvordan vi kan indrette vores skoler, så børn og unge kan lære på nye måder i inspirerende, eksperimenterende og motiverende omgivelser. Ideen med et praksisforsøg er netop at give lærere, pædagoger, børn og unge mulighed for at afprøve nogle ideer til, hvordan vi kan udvikle og fremtidssikre vores skolers indretning, og det bliver spændende at se, hvordan indretningen kommer til at understøtte det pædagogiske arbejde.

Vi skal alle lære, hvordan vi skaber fremtidens skole, og et praksisforsøg som dette er et vigtigt skridt på vejen, siger borgmesteren.