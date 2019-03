Regeringen fører mere støj og møg gennem Gladsaxe

Regeringen har fremlagt infrastrukturinvesteringer for hele landet for i omegnen af 100 mia. kr. frem mod 2030.

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger og folketingskandidat (S)

Regeringen har fremlagt infrastrukturinvesteringer for hele landet for i omegnen af 100 mia. kr. frem mod 2030. Det er mange penge. Desværre prioriterer regeringen ikke et eneste projekt til bekæmpelse af den trafikstøj i Gladsaxe, som hver dag generer 21.000 borgere i vores kommune.

Tværtimod vil regeringen fører endnu flere biler gennem Gladsaxe ved at udvide motorvejene. Uden at der er et eneste bud på at styrke den kollektive transport. Og uden at der er prioriteret penge til støjbekæmpelse i vores kommune.

Og for at gøre det værre vil man udvide motorvejene hos os, men ikke bygge den nordlige del af Motoring 5, som eller kunne lede en el af trafikken uden om København.

Det er beskæmmende. Vi står midt i en klimakrise og regeringens – og DFs – svar er mere asfalt. Uden øje for grønne transportformer.

Udviklingen vil medføre, at endnu flere borgere i Gladsaxe vil opleve generne af trafikstøj i de kommende år.

Lad os stoppe med at føre mere støj og møg gennem Gladsaxe. Lad os bekæmpe trafikstøjen i stedet. Og løse trængselsproblemerne ved at udbygge den kollektive transport. Vi kan starte med at bygge højere støjværn og forbedre busdækningen og skabe endnu bedre sammenhæng mellem den kollektive transport i Gladsaxe og København.