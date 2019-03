Ros til hjemmeplejen

Min moder – der har boet i Høje Gladsaxe i 30 år – blev tiltagende svagelig det seneste ca. ½ år, før hun afgik ved døden den 23. februar.

Af Vivian Schlichting

Af Vivian Schlichting

Min moder – der har boet i Høje Gladsaxe i 30 år – blev tiltagende svagelig det seneste ca. ½ år, før hun afgik ved døden den 23. februar.

Hjemmehjælpen, var behjælpelig lige fra det begyndte fysisk at gå ned ad bakke for min moder, og især de sidste to uger var hjemmeplejen hos hende ca. otte gange i døgnet, altid professionelle, søde og hjælpsomme.

Hjælpemidler kom hurtig på plads, lige fra toiletforhøjer, puder, plejeseng mv.

Vi vil derfor gerne give hjemmeplejen i Gladsaxe stor ros og tak for assistancen.

Endvidere havde Dansk Blindesamfund ligeledes stillet hjælpemidler til rådighed for min moder, så hun kunne få en tålelig dagligdag trods handicap.

På familiens vegne – en stor tak.