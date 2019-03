Sådan opgraderer du din lejlighed

SPONSORERET INDHOLD: Går du og drømmer om at tilføje en altan til dit hjem? Hvis man bor i en lejlighed kan få ekstra kvadratmeter gøre en stor forskel i hverdagen, hvis man udnytter den optimalt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan godt virke som en uoverskuelig proces at skulle have lavet en altan, da det er et større byggearbejde, der kræver professionelle håndværkere og en masse viden om montering og kvalitet.

Alt dette kan du få hos Minaltan.dk, der med næsten 5000 opsatte altaner har en stor erfaring med hele processen ved at få sådan et projekt stablet på benene. Det første der skal gøres er at måle op, hvorefter der vil blive udarbejdet et tilbud specifikt til kundens ønsker og fysiske rammer for en altan. Derefter begynder arbejdet om at få tilladelse til byggeprojektet, hvorefter et grønt lys sætter gang i produktionen af altan, dør og vinduer hvis nødvendigt. Professionelle håndværkere vil efter produktionen montere det hele, og vil gennemgå alle detaljer til sidst. Du kan se en masse eksempler på altaner på det ovenstående link for at finde inspiration til, hvordan du får din drømmealtan.

Få det bedste ud af din altan

Der er ingen grænser for glæden, man kan få ved en altan. Specielt hvis man har små børn, er det en fordel at kunne sætte en barnevogn udenfor. Om sommeren kan man grille og nyde solens sidste stråler med et glad rosé i hånden. Mange vælger at lave deres altan til deres personlige lille have ved at fylde den med planter og lave en lille form for køkkenhave eller andet kreativt. Det er en god måde at inddrage naturen i sit hjem, selvom man bor mange meter over jorden. Særligt for børn er det godt at lære, hvordan man tager sig af sin egen plante og holder den i live. Hvis du vil læse mere om, hvordan man kan gøre sin altan til sin lille grønne oase, kan du klikke her.