Sådan sparer du penge på indkøbsturen

SPONSORERET INDHOLD: De fleste har nok hørt udtrykket ”mange bække små gør en stor å”. Og det er præcis samme tanke, der ligger bag de nedenstående tips.

De helt små tiltag i forhold til dine indkøbsture kan tilsammen ende med at gøre en stor forskel for din økonomi.

• Tjek tilbudsaviserne hjemmefra, og lav en madplan ud fra, hvad der er på tilbud. Hvis du laver din madplan til en uge ad gangen, kan du også nøjes med at handle ind en enkelt gang om ugen, og på den måde bliver du udsat for færre fristelser, end hvis du handler hver dag.

• Køb aldrig ind på tom mave, da du så risikerer at blive fristet af en masse unødvendige snacks.

• Gør det til en vane at medbringe en stofpose. Du kan evt. have et par liggende fast i bilen. Hvis du plejer at købe tre plastikposer om ugen kan du spare 450 kroner om året på at medbringe stofposer til dine indkøb.

• Hvis du gerne vil spare penge på mad, er fryseren din bedste ven. Lav store portioner aftensmad og frys resterne ned. På den måde har du nem aftensmad til de dage, hvor du ellers ville have købt dyr takeway. Du kan også købe varer som pålæg og kød på tilbud og fryse det ned til senere brug.

• Et fast madbudget kan være en god måde at holde styr på, hvor meget der bliver brugt på mad hver måned. Hæv et fast beløb, hver gang du får løn. Har du svært ved at holde overblikket over forbruget på en hel måned, kan du lægge pengene i fire kuverter, én for hver uge.

• Hvis du overholder de ovenstående råd, har du fortjent en lille belønning. Måske en dyr middag eller en lille weekendgeataway med én, du holder af. Mangler du et lille tilskud til turen, kan du få hjælp lige her.