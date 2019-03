Skab højt humør på arbejdspladsen

SPONSORERET INDHOLD: Alle har oplevet at lysten om morgenen til at komme ud af sengen og komme afsted på arbejde, ikke altid er lige stor.

Alle har oplevet at lysten om morgenen til at komme ud af sengen og komme afsted på arbejde, ikke altid er lige stor. Det kan enten være på grund af selve lysten til arbejdet og opgaverne, eller hvis der bare generelt ikke er en alt for god stemning eller miljø på arbejdspladsen. Et dårligt arbejdsmiljø, kan desværre ofte avle knap så gode resultater og motivation hos medarbejderne.

Der er derfor nogle simple måder for at motivere medarbejderne og skabe et positivt arbejdsmiljø.

Skab positive rammer på arbejdspladsen

Først og fremmest er det essentielt at kunne skabe nogle trygge og positive rammer på arbejdspladsen. At medarbejderne føler sig værdsat og i trygge rammer, kan nedbryde nogle af de første negative rammer. Som styrende for medarbejdere under dig, kan du gøre nogle simple ting for at skabe positive rammer på arbejdspladsen.

Først og fremmest så forsøg at fokusere på medarbejdernes styrker, i stedet for at konstant forsøge at fokusere på de felter hvor medarbejderne ikke har deres styrker. Derfra så forsøg at give så meget positiv feedback som muligt, selvfølgelig kun hvis det er berettiget. Konstruktiv kritik skal dog ikke sorteres fuldstændig fra, da dette er fremragende til udvikling. Men med værdsættelse kan der blive skabt en mere positiv trivsel på arbejdspladsen.

En af de største motivationsfaktorer på arbejdsmarkedet er løn og status. Derfor kan belønninger for præstationer, sagtens være en motivationsfaktor, som kan skabe glæde for arbejdet og samtidig en sund konkurrence medarbejdere imellem. Dette kan enten være en lønbonus, andre goder som billetter til events, eller eventuelt muligheder for fremtidige forfremmelser.

Skab positive medarbejderrelationer

At have positive og stærke relationer til dine kollegaer er fremragende for arbejdslysten på arbejdspladsen. Derfor kan der simpelt blive arrangeret diverse events for at styrke båndet medarbejderne mellem.

Det behøver ikke være store og dyre arrangementer. Det kan blot være en arrangering af sene arbejdsaftner, hvor alle spiser sammen og arbejder aftenen igennem. Som belønning kan det eventuelt aftales at medarbejderne dagen efter skal møde ind nogle timer senere. Det kan skabe et stort plus på moralen, hvis chefen eller cheferne selv er deltagende, så medarbejderne kan opleve de højtrangerede på et lidt andet niveau, og derved skabe en tryghed mellem ansatte og chefen.

Events ude af huset

Når det kommer til en af de bedste måder at skabe sammenhold på en arbejdsplads, så er det at arrangere sammenkomster udenfor arbejdspladsen. Det kan være den roste teambuilding tur, hvor det er samarbejde og højt humør der er på dagsordenen. Med den løse stemning og gåpåmod, kan sådan et arrangement være guld værd for din arbejdsplads.

For at skabe et endnu mere afslappet miljø, kan en firmafest være ideel. Når arbejdspladsen bliver forladt, og der bliver trukket i det stiveste puds, den gode mad og rødvin findes frem, og påhænget er med, så bliver der lagt an til en fremragende måde at skabe samhørighed på arbejdspladsen efterfølgende. I København for eksempel findes der et hav af fremragende lokaler til firmafest. Men for at gøre det så simpelt som muligt, så kan det være perfekt at finde lokaler, der kan arrangere det hele for dig, og skabe fremragende rammer for din næste firmafest.