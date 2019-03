Skudt på Stengårds Allé

Politiet blev fredag morgen kaldt ud til Stengårds Allé i forbindelse med et muligt drab

Af Peter Kenworthy

Københavns Vestegns Politi havde klokken lidt over syv fredag morgen modtaget en anmeldelse om at en mand var blevet skudt på en bopæl på Stengårds Allé. Da politiet og ambulance kort efter nåede frem til adressen, konstaterede politiet at en 47-årig mand var afgået ved døden efter skud i overkroppen.

– Vi er fortsat i det indledende stadie af efterforskningen, men på nuværende tidspunkt ligner det et muligt jalousidrab, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby. En 42-årig mand er anholdt i sagen. Han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag, og er varetægtsfængslet frem til 17. april.