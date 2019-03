Spil dig dygtigere

Det kan være ødelæggende for arbejdssituationen, hvis der tales privat. Det er noget, der kan debatteres i spillet. Foto: Privat

Nyt brætspil skal træne medarbejderne på Gladsaxes handicapområde

Af Niels Rasmussen

Hvordan behandler man borgeren på den bedste mulige måde som en kompetent rollemodel?

Det er et svært spørgsmål at svare på. Der findes nemlig tusindvis af forskellige scenarier og situationer, man som medarbejder i Gladsaxe Handicaptilbud kan blive kastet ud i.

Medarbejderne har ikke ligefrem kunnet hive et katalog fyldt med løsninger på helt specifikke udfordringer frem. Men det kan de komme til nu.

I et nyt spil ’Dilemmaspillet’ får medarbejderne til opgave at udtænke løsninger på virkelige dilemmaer fra virkelige hændelser på handicapområdet i Gladsaxe.

– Der er mange bud på, hvad den kompetente rollemodel er. Spillet åbner op for den dialog. Man lærer meget af at spille, og da der ikke er ét spil, som er ens i Dilemmaspillet, er der plads til meget refleksion over, hvad den kompetente rollemodel skal gøre i mange forskellige situationer, fortæller Kristian Wedel Andersen, leder af Gladsaxe Handicaptilbud.

Flere ledere har allerede prøvet spillet, og i de kommende måneder skal alle fastansatte på handicapområdet kaste sig ud i en runde af Dilemmaspillet.

Sådan spilles spillet

Dilemmaspillet handler om, at medarbejderne i fællesskab skal finde frem til den bedste løsning på en konkret situation. Alle situationerne i spillet er eksempler på virkelige hændelser, som medarbejdere, borgere og pårørende har været ude for i kontakt med handicapområdet. – f. eks. på forskellige botilbud.

I første omgang trækker spillerne et dilemmakort, der kan berøre mange forskellige emner. Hvordan skal den kompetente rollemodel for eksempel reagere, hvis en pårørende ikke er enig i, at datteren skal have udleveret faste beløb til rådighed, fordi pengene ofte bliver brugt på alt for meget slik?

Inden medarbejderne skal diskutere løsninger, trækkes et omstændighedskort, som kan gøre situationen mere vanskelig. Skal løsningen for eksempel være en anden, nu hvor en anden borger har rund fødselsdag, og det vrimler med pårørende midt i diskussionen?

Når scenen er sat, trækker hver medarbejder et indlægskort. Indlægskortet bestemmer, hvad løsningen skal fokusere på. Det kan for eksempel være, hvordan man selv ville reagere i situationen, hvordan pressen ville tolke løsningen eller hvordan situationen kunne løses med pædagogiske metoder.

Alle spillere skriver herefter deres svar ned, hvorefter løsningerne diskuteres. Den løsning, som alle spillere stemmer for, arkiveres derefter, så ledere og medarbejdere i Gladsaxes handicapområde kan se tilbage på og lade sig inspirere af løsningerne.