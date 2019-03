Tilfreds med skolerne

Kommunen er tilfreds med den overordnede udvikling på i kommunens skoler

Af Peter Kenworthy

Statusrapporten for skoleområdet 2018 viser, at skolerne i Gladsaxe som helhed opnår tilfredsstillende resultater. Rapporten blev fremlagt på et møde i Børne- og Undervisningsudvalget den 7. marts. Ifølge rapporten, har Gladsaxes ti folkeskoler samlet set et stigende karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9. klasse, der ligger over landsgennemsnittet.

Gladsaxe ligger også over landsgennemsnittet i forhold til hvor mange der starter på en ungdomsuddannelse. Gladsaxes elever ligger dog lidt under landsgennemsnittet, i forhold til deres social trivsel og ro og orden, på den nationale trivselsmåling.