Tilliden skal genoprettes

Af Trine Græse, borgmester.

Mogens Busk Sørensen skal ikke være i tvivl om, at alle i Gladsaxe Byråd og administrationen er fuldstændig enige i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at genoprette tilliden til, at Gladsaxe Kommune passer godt på borgernes data.

Efter tyveriet af en PC med 20.000 personnumre i december har vi taget en lang række tiltag på området. Alle computere er nu krypteret, og som den første kommune i landet har vi valgt løbende at offentliggøre samtlige hændelser siden den nye datasikkerhedsforordning trådte i kraft. Dermed kan ikke kun jeg, men alle, følge med på gladsaxe.dk i, hvilke fejl, der sker.

Derudover er vores databeskyttelsesrådgiver i gang med at undersøge omstændighederne omkring alle hændelser siden datasikkerhedsforordning trådte i kraft. Vi har hyret eksterne sikkerhedseksperter, som netop nu gennemgår datasikkerheden i hele vores organisation.

Det er begge initiativer, som et enigt byråd har besluttet.

Resultaterne af de to undersøgelser kender vi i løbet af den kommende måneds tid. Herefter har vi et samlet overblik over sikkerhedssituationen i organisationen, så vi i Byrådet kan tage stilling til, om der er yderligere sikkerhedstiltag, vi skal sætte i værk.

Med 7.000 medarbejdere, hvoraf mange håndterer data hver eneste dag, kan vi desværre aldrig undgå, at der sker menneskelige fejl. Men vi kan gøre en indsats for, at der sker så få fejl, som muligt, og indføre teknologi, som sikrer, at når uheldet er ude, så får det så få konsekvenser som muligt.