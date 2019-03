To sigtet for blotteri i Søborg

To mænd er blevet sigtet for at blotte sig for piger mellem 6 og 12 år i Søborg

Af Peter Kenworthy

I december og januar blottede en eller flere mænd sig for piger mellem 6 og 12 år på gader i nærheden af Søborg Hovedgade – på henholdsvis Frødings alle, Aakjærs alle og Christianehøj.

Københavns Vestegns Politi bad i januar offentligheden om hjælp til at identificere gerningsmanden eller gerningsmændene.

Flere borgere henvendte sig med informationer til politiet. Sammen med politiets egen efterforskning har dette nu ført til anholdelser, ransagninger og sigtelser af to mistænkte – en mand midt i tyverne og en mand først i halvtredserne fra lokalområdet, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

– Vores videre efterforskning gav os grundlag for at mistænke, at to forskellige gerningsmænd stod bag de tre krænkelser – derfor har vi rejst sigtelse mod dem, siger efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi.

Begge mistænkte nægter sig skyldige og sagen ligger nu hos anklagemyndigheden.

Ifølge straffelovens §232 kan ”den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år”.