Trafik var i fokus

Søborg Vælgerforening fik ny næstformand ved generalforsamlingen

Af Jan Løfberg

Omlægningen af busrute 250, letbanen og en eventuel sammenkobling med en metrolinje om mange år. De ting var blandt andet på tapetet, da Socialdemokraterne i Søborg Vælgerforening holdt en velbesøgt generalforsamling.

Vælgerforeningens formand Lis Greisholm aflagde sin beretning – med fokus på foreningens mange gade – og bruncharrangementer, det gode bestyrelsesarbejde og fremadrettet det kommende Folkemøde på Bornholm, hvor temaet er de 17 verdensmål. Beretningen gav bl.a. anledning til en god drøftelse af den kommende omlægning af bus 250.

Generalforsamlingen betød også en afsked med Vælgerforeningens næstformand i 30 år – Bjarne Mogensen. Han fik stor ros for sin indsats, og der var glæde over, at han ville fortsætte som bestyrelsesmedlem.

Som ny næstformand blev valgt Helge Thuesen, og der var genvalg til sekretær Sten Græse og bestyrelsesmedlemmer Hans Chr. Kirketerp-Møller, Rene Zingenberg, Leon Friis Jørgensen og Allan Olsen. Som suppleanter blev valgt Eva Nielsen og Carl Johan Greisholm og som revisorer Kristine Henriksen og Jens Fisker Carlsbæk.

Borgmester Trine Græse causerede over temaet Københavns infrastruktur, som var blevet et hjertens barn for borgmesteren. Hun er den eneste repræsentant fra Hovedstadsregionen i KL’s miljø og forsyningsudvalg. Hun har sat fokus på regeringens Hovedstadsudspil for infrastrukturen og den deraf afledte vejstøj for Gladsaxeborgerne, og hun er sammen med kommunens øvrige politiske partier og partiets folketingskandidat Jeppe Bruus begyndt opbygningen af ”Gladsaxe trafikmafia” for at sikre alle borgere fair og bæredygtige støjforhold.

Borgmesteren nævnte også arbejdet for at koble Metroen og Letbanen sammen på sigt.