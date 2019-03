Umbrella-sagen er nået til Gladsaxe

Politiet sigter 148 nye mistænkte i sagen om deling af børnepornografisk video på nettet fra 2015. Fem af dem er fra Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Sofie var 15 år i marts 2015, da hun og en jævnaldrende dreng var sammen. Ugen efter kunne seksuelle videoer, som drengens venner optog af de to, findes på nettet. I dag lider hun af posttraumatisk stress og angst, modtager psykologhjælp to gange om ugen, og har skiftet skole flere gange, skrev dr.dk i oktober.

Over 1.000 især unge mennesker blev sigtet i den såkaldte Umbrella-sag, for at have delt en video af hende og drengen på internettet. Nogle har fået bøder, nogle betingede fængselsdomme og plettede børneattester, og andre af sagerne er endnu ikke afsluttet.

Sagen, der blev offentligt kendt i januar 2018, har fået stor mediebevågenhed. Alligevel bliver nye sager ved med at dukke op, nu også i Gladsaxe.

Del ikke intime billeder

Cirka 50 af de nye 148 mistænkte, som anklages for at have delt videoen af Sofie, har sandsynligvis delt den efter medieomtalen af sagen, siger Københavns Vestegns Politi.

– Fem af sagerne er fra Gladsaxe. De mistænke er blevet indkaldt til afhøring, og vi er i tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune med forebyggende arbejde, når det gælder digital deling blandt unge i kommunen, udtaler Claus Buhr fra Københavns Vestegns Politi.

SSP i Gladsaxe har haft en tæt dialog med skoler og ungdomsuddannelser i kommunen, og har være ude og holde flere oplæg om digital adfærd og seksuelle krænkelser, fortæller Rune Schmidt, der har følgende gode råd om deling af billeder.

– Det vigtigste råd til unge, som til alle andre, er ikke at dele andres intime billeder. Forældrene skal tale med deres børn om sagen. For konsekvenserne for dem, der uden samtykke deler andres intime billeder, kan være kæmpe store. For eksempel bøder, fængselsstraf, og at man ikke kan arbejde som lærer, pædagog eller politibetjent, siger SSP konsulent i Gladsaxe Kommune, Rune Schmidt.

Både børn og voksne er velkommen til at kontakte SSP for råd og vejledning, samt sparring om emnet, fortæller han.

Risikerer lang fængselsstraf

Hvis man er mistænkt for deling af børnepornografiske billeder, bliver man anklaget efter straffelovens §235.

Ifølge paragraffen, kan den ”som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil to år eller under særligt skærpede omstændigheder med fængsel indtil seks år”.

Det er desuden ulovligt at dele videoer eller billeder af andre i det hele taget, hvis de ikke frivilligt og klart og tydeligt har givet lov til det. Hvis man gøre dette, kan man blandt andet straffes med en bøde eller op til 6 måneders fængsel, i henhold til straffelovens §264 d.