Unge danmarksmestre skal til VM

To unge Bagsværd-løbere blev Danmarksmestre og kvalificerede sig til VM i Cross

Af Peter Kenworthy

To løbere fra Bagsværd Atletik Club vandt deres klasser til Danmarksmesterskaberne i Cross i Roskilde.

Anton Østdal hos de 18-19-årige som juniordanmarksmester og Joel Ibler Lillesø hos de 16-17-årige. De to løbere er blevet udtaget til juniorlandsholdet ved VM i Cross i Århus 30. marts som de to bedst placerede unge løbere. Det er Lillesøs debut på landsholdet, hvor han er yngste mand.